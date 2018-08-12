شهدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، اليوم، اللقاء الحواري المباشر والاحتفالية الفنية التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة، بمركز شباب المدينة بدمنهور، مع أكثر من 300 شاب وفتاه يمثلون أعضاء مراكز الشباب وبرلمان الشباب ونادي الفتيات بأعمار تتراوح من 18 إلى 35 عاما بمدن ومراكز المحافظة، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للشباب في الثاني عشر من أغسطس من كل عام، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تفعيل التواصل مع الشباب.

وبدأت فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للشباب بمسيرة من داخل الاستاد الرياضي بدمنهور حتى نادي الألعاب وفندق الشباب بدمنهور، ولقاء مع الشباب ورد المحافظ على الأسئلة والاستفسارات المطروحة التي تخص الشباب وتنمية وبناء الإنسان مستعرضة خطط وبرامج التنمية الجار تنفيذها بمدن ومراكز المحافظة في شتى القطاعات الخدمية.

وأكدت المحافظ، أن حجم الجهد المبذول للارتقاء بكافة الخدمات وخاصة خلال الأربعة أعوام الماضية ولاسيما في تحقيق الأمن والاستقرار بربوع الوطن والتغلب على التحديات الاقتصادية والسير في خطى التنمية والنهوض بالمشروعات العملاقة في مجالات الطرق والنقل والرصف والكهرباء والمياه والصرف الصحي وغيرها من المجالات، يمثل في مجمله إعجازاً حقيقيا على كافة المستويات.

وأعلنت المحافظ، عن القضاء على مشكلة ضعف وانقطاع مياه الشرب نهائيا بمدن ومراكز المحافظة في عام 2019، من خلال المتابعة المستمرة لكافة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، مشيرة الى أنه جرى مضاعفة الخطة الاستثمارية للمحافظة الى أكثر من ثلاثة أضعاف لتصل الى 600 مليون جنيه هذا العام المالي لتفي بكل الاحتياجات، وسيتم الانتهاء من ميناء الصيد برشيد خلال 6 أشهر، وتم وضع حجر الأساس للمستشفى الجامعي وكلية الطب بجامعة دمنهور، وجار العمل في عدد من المشروعات القومية العملاقة مثل البورصة السلعية بمركز بدر وتطوير مدينة رشيد وإنشاء مناطق صناعية وترفيقها بمدن ومراكز المحافظة لتوفير فرص عمل للشباب، كما يجرى التنسيق مع وزارة الشباب لتطوير مراكز الشباب بالمحافظة.