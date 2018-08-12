أكد مصدر أمني بمديرية أمن القليوبية، أن أجهزة الأمن بالتنسيق مع الأمن الوطني القت القبض على أحد المتهمين المتورطين في عملية تفجير الانتحاري أمس بمحيط كنيسة "العذراء" بمسطرد.

ورجح المصدر أن المتهم كان قد شارك في تجهيز الانتحاري بالمتفجرات وكان على مسافة منه وقت التفجير، وجرى التحفظ على المتهم وجار التحقيق.

وقال المصدر إنه من المتوقع سقوط متهمين آخرين متورطين خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأمرت نيابة شبرا الخيمة الكلية برئاسة محمد عبد الرحمن، انتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثة "الانتحاري" الذي فجر نفسه في محيط كنيسة "العذراء" بمسطرد لمعرفة سبب الوفاة.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد تفجير شخص لنفسه بالقرب من كنيسة "العذراء" بمسطرد وتحوله إلى انتقل اللواء علاء فاروق، مدير المباحث، وخبراء المفرقعات والأمن الوطني.

وتوصلت التحريات إلى أن الشخص المنتحر كان مترجلا قادمًا من ناحية الخصوص، وبالقرب من شركات البترول قام بعبور كوبري البترول المتجه إلى كنيسة "العذراء" بمسطرد، وعندما شاهد قوات الأمن حول الكنيسة توقف قليلاً وارتبك، وعندما هم للرجوع انفجر مكانه بواسطة حزام ناسف كان يرتديه.