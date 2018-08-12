واصل قطاع السجون عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، بمناسبة الذكرى 66 لثورة 23 يوليو.

وانتهت أعمال اللجان اليوم، إلى تطبيق القرار على 206 نزلاء ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم.

وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 472 نزيلاً إفراجًا شرطيُا بإجمالى عدد 678 مفرج عنهم.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فب المجتمع.