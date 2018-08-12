تنشر "الوطن" في عددها الصادر غدًا الإثنين: "5 سنوات على فض الاعتصام الإرهابي المسلح في رابعة والنهضة.. وسكان المنطقتين: كنا مسجونين في بيوتنا.. أم حسام منقذ مكتبة الإسكندرية: صحيح قلبي وجعني لكني فخورة به.. وحقة مراحش هدر".

كما تقرأ غدًا في عدد "الوطن": الرئيس يقدم شباب الصعيد لافتتاح أكبر مشروع مائي بعد السد.. السيسي يدشن القناطر الجديدة بأسيوط ومجمع بني سويف وآبار الوادي ومتحف سوهاج.. وعرفان: 40 مليار جنيه في الخطة العاجلة لتحقيق عائد مائي 10 مليارات متر مكعب سنويًا.

ورياضيًا تقرأ: "الفرعون صانع البهجة.. صلاح يحرز أول أهداف ناديه في البريمرليج وليفربول يسحق ويستهام برباعية.. غضب بين جهاز لاعبي الزمالك من انتقادات مرتضى.. وجروس: لن أسمح لأحد بالتدخل في التشكيل".