قال عباس شراقي، أستاذ الموارد الطبيعية بجامعة القاهرة، إن مصر بها أكبر شبكة ري في العالم، تروي 10 ملايين فدان، وهو ما لا يوجد في دولة أخرى في العالم.

وعن قناطر أسيوط الجديدة، قال شراقي خلال حواره مع الإعلامي عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، اليوم، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، ستروي 2 مليون فدان في شمال البلاد، وتحديدًا في 5 محافظات من أسيوط إلى الجيزة.

وأشاد شراقي، بجهود المهندسين المصريين في شق الترع وبناء القناطر، مشيرًا إلى أن شركة المقاولون العرب هي الشركة المنفذة لقناطر أسيوط الجديدة.