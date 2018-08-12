بادر الرئيس عبدالفتاح السيسى بتقديم نخبة من شباب وفتيات الصعيد لإزاحة الستار عن مشروع القناطر الجديدة، اليوم، وذلك خلال افتتاح الرئيس المشروع الذى تكلف 6.5 مليار جنيه، ونفذه اتحاد شركات عالمية ووطنية. وشهد الرئيس تشغيل 25 بئراً جوفية تعمل بالطاقة الشمسية بمركز «الداخلة» فى محافظة الوادى الجديد.

وقال الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الرى، إن الوزارة لديها خطة لمواجهة التحديات المائية ضمن المحاور الاستراتيجية والمشروعات المخططة حتى نهاية 2022، وتدير خط النيل الرئيسى بواقع 1550 كيلومتراً وشبكات ترع ومصارف بواقع 55 ألف كيلومتر، فضلاً عن إعادة تأهيل الترع والمنشآت المائية. وأضاف خلال كلمته أثناء افتتاح قناطر أسيوط أن 300 مليون يورو من تمويل المشروع من بنك التعمير الألمانى، و1.2 مليار جنيه من الحكومة، وجرى تحويل الوقود المستخدم فيه من سولار إلى خلايا شمسية.

من جانبه، أوضح محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن القناطر الجديدة تولد 245 كيلووات كهرباء فى الساعة وتوفر استهلاك وقود نحو 130 مليون جنيه. وكشف الوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أنه جرى رصد 40 مليار جنيه ضمن الخطة العاجلة 2018 - 2021 لتحقيق عائد مائى يبلغ 10 مليارات متر مكعب سنوياً.

وأوضح فى كلمته خلال الافتتاح أن «هناك تحديات عظيمة تواجهها مصر فى مجال الأمن المائى وإدارة المياه، حيث تأتى معظم مواردنا المائية المتجددة من خارج البلاد، وأجيالنا بحاجة لرفع مستوى الإدراك والوعى للحفاظ عليها، لذا سارعت الدولة بوضع المحاور الأساسية من خلال استخدام تكنولوجيا حديثة».

«السيسى» يدشن القناطر الجديدة بأسيوط ومجمع بنى سويف وآبار الوادى ومتحف سوهاج و«عرفان»: 40 مليار جنيه فى الخطة العاجلة لتحقيق عائد مائى 10 مليارات متر مكعب سنوياً

وتضم قناطر أسيوط الجديدة 5 توربينات لتوليد الكهرباء من المصادر المائية، وهى أكبر مشروع مائى على النيل بعد «السد العالى»، ومن أهم المشروعات التى نفذتها الدولة لتنظيم إدارة المياه فى مجال الزراعة والرى. وتسهم القناطر الجديدة فى تحسين حالة الرى فى مليون و650 ألف فدان تقع فى 5 محافظات، وتضم هويسين ملاحيين على أعلى مستوى تقنى، ومحطة كهرباء تنتج 32 ميجاوات، بقيمة 100 مليون جنيه سنوياً.

وافتتح الرئيس «السيسى» أيضاً مجمعاً صناعياً ضخماً فى بنى سويف يوفر ١٨٠٠ فرصة عمل مباشرة و٨ آلاف فرصة عمل غير مباشرة، فى إطار عملية التنمية الشاملة التى تشهدها مصر حالياً بجميع القطاعات. وفى نفس الجولة، افتتح الرئيس متحف سوهاج الذى يضم مئات القطع الأثرية النادرة، وتفقّد محتوياته واستمع إلى شرح تفصيلى عن مقتنياته من الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، بعد أن أزاح الستار عنه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.