تقدمت الكاتبة الصحفية سحر الجعارة، ببلاغ للنائب العام، قالت فيه إنها تعرّضت لشراء عقار «تاميفلو» مغشوش من سلسلة صيدليات شهيرة، وأدلت «الجعارة» بأقوالها فى نيابة استئناف القاهرة، وقالت إن قانون منع الغش والتدليس يعود إلى عام 1941، مما يجعله عاجزاً عن محاصرة تلك الظاهرة القاتلة، لافتة إلى ما سمته «تقصير وزارة الصحة فى مباشرة دورها وواجبها فى الإشراف على الصيدليات». وقالت إن كل المؤشرات تظهر أن «الفساد» دائماً «له ظهر» يجعله محصناً ضد القانون، مؤكدة أن التصدى لمكافحة مافيا الأدوية المغشوشة «قضية أمن قومى» يجب أن تتبناها الدولة.

كانت جريدة «الوطن» دشّنت حملة صحفية ضد الأدوية المغشوشة التى أصبحت ظاهرة، وصفتها «الجعارة» بأنها «قتل عمد»، وغطت العديد من الفضائيات الحملة التى بدأت بمقال لـ«الجعارة» يحمل عنوان «ليست نكتة: الدواء به سم قاتل»، وتناوله الدكتور محمد الباز فى برنامج «90 دقيقة» على قناة «المحور»، ثم خصص حلقة لمناقشة موضوع الدواء المغشوش، وكذلك اهتمت الإعلامية عزة مصطفى بحملة «الوطن» ضد الأدوية المغشوشة بالصيدليات، وخصّصت حلقة لمناقشة المقال والأدوية المغشوشة فى برنامجها «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، وكتب الدكتور عمرو عبدالسميع مقالاً بجريدة «الأهرام» بعنوان: «سحر وسم الدواء».