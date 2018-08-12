انتهت المستشفيات الجامعية فى الإسكندرية، اليوم، من إجراء 97 عملية قسطرة ودعامات، و12 عملية زرع قوقعة أذن، و8 عمليات تركيب مفصل، و141 عملية قلب مفتوح، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم انتظار الحالات الحرجة داخل المستشفيات، فيما بلغ عدد الحالات المسجلة فى القوائم 1155 حالة، وفقاً لإحصائيات مديرية الصحة.

الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، قال إن «هناك تشديدات واضحة بسرعة إنهاء قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية، والعمل على استقبال أكبر عدد من الحالات، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة، وإجراء العمليات الجراحية المطلوبة».

وقال الدكتور أحمد عثمان، عميد «طب الإسكندرية، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إن «هناك خطة متكاملة لتسريع معدلات إجراء عمليات قوائم الانتظار، والانتهاء منها خلال 6 أشهر، بالتعاون بين مستشفيات جامعة الإسكندرية ووزارة الصحة، دون تحميل الموازنة العامة للدولة أى أعباء مالية».

المستشفيات الجامعية انتهت من الجراحات ومديرية الصحة تحصر 1155 حالة بالمحافظة.. و«سلطان»: ميكنة القوائم لتسهيل توزيع الحالات

من جهته، قال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة انتهت من إدخال بيانات مرضى الحالات الحرجة على قاعدة بيانات، ضمن خطة لميكنة قوائم الانتظار، لتيسير التعامل مع جميع الحالات، وتوزيعها على المستشفيات، بالإضافة للتعامل مع عدد 279 حالة من القوائم، بنسبة 25%».

وأضاف: «هذه الحالات تم التعامل معها، ونستعد لإجراء عمليات فى تخصصات العظام، والرمد، والمفاصل»، مشدداً على جاهزية مستشفيات الإسكندرية لاستقبال حالات قوائم الانتظار، كما أكد أن «الإسكندرية لديها القدرة على إنهاء قوائم الانتظار فى الوقت المحدد، وإمكانية مساعدة المحافظات الأخرى».

وأشار إلى أن مديرى المستشفيات بدأوا إجراء حصر فورى لنواقص المستلزمات الطبية، والعمل على توفيرها فى أسرع وقت، خاصة المستخدمة فى حالات قوائم الانتظار الحرجة، موضحاً أن «هناك خطة موحدة لجميع الجهات المعنية، بالتنسيق مع جميع مستشفيات المحافظة».