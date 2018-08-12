أعلنت نقابة أطباء الأسنان حظر قيد الحاصلين على شهادات الجامعات الخاصة المنشأة بعد عام 2013، الذين تخرجوا هذا العام، تطبيقاً لقرار الجمعية العمومية قبل 5 سنوات، متهمة هذه الجامعات بأنها تخرج طلاباً غير مؤهلين، ولا تتوافر وحدات ومستشفيات تعليمية بها.

وقال الدكتور محمد بدوى، الأمين العام للنقابة: «إن الجمعية العمومية قررت عدم الاعتراف بأى كلية طب أسنان خاصة يتم إنشاؤها بعد قرارها فى 2013»، مشيراً إلى أن أول دفعة التحقت بهذه الجامعات بعد هذا التاريخ والتى تخرجت هذا العام، غير معتمدة من النقابة.

وأضاف «بدوى» لـ«الوطن»، أنه منذ عهد الدكتور حمدى السيد، نقيب الأطباء الأسبق، والدكتور مراد عبدالسلام، نقيب أطباء الأسنان السابق، تم الإعلان أن شرط الاعتراف بالجامعات الخاصة توافر مستشفيات بها، حتى تتم العملية الطبية التعليمية بشكل سليم.

وأشار إلى أن «النقابة فى الفترة الأخيرة تواجه مشكلات بسبب الجامعات الخاصة، من بينها تخريج طبيب غير مؤهل علمياً لممارسة مهنة طب الأسنان، كما أن هناك جامعات خاصة تقبل عدداً أكبر من طاقتها، خصوصاً أنه لا بد أن يتوفر لكل طالب وحدة يعالج بها المريض، ويتم تدريبه بشكل عملى». وأضاف أن الجامعات الخاصة خرّجت عدداً كبيراً فى الفترة الأخيرة ما يتسبب فى عدم وجود فرص عمل لهم، خصوصاً أنه وفقاً للمعدلات العالمية مفترض أن يكون هناك طبيب لكل 2000 مريض، موضحاً أن عدد أطباء الأسنان وصل إلى 57 ألفاً، وهو معدل طبيعى ولسنا بحاجة لزيادة الأعداد، مؤكداً أن النقابة ملتزمة بقرار الجمعية العمومية، وأن من حق هؤلاء الطلاب اللجوء للقضاء، إلا أن قرار العمومية لن يتم إلغاؤه إلا بقرار آخر من الجمعية.