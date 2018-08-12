وجه الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، تعليماته للواء ممدوح طه، سكرتير عام المحافظة بمشاركة شباب المحافظة في احتفالات وزارة الشباب والرياضة باليوم العالمي للشباب المقامة بحضور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة وبعض القيادات التنفيذية.

وأكد اللواء ممدوح طه، أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرًا للشباب وتمكينهم ليكونوا قادرين على تحمل المسؤوليات وتنمية قدراتهم على الابتكار للإسهام في بناء المجتمع، وذلك من خلال الاهتمام بالمجالات المختلفة مثل التعليم والصحة وعلاج الادمان وتعزيز الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية ومحاورة الشباب والاستماع على مطالبهم وأحلامهم وأفكارهم ومقترحاتهم.

وخلال الاحتفال جرى تكريم الدكتور محمد هيكل، أستاذ بكلية تربية وعضو مجلس أمناء جامعة دمياط لحصوله على أفضل بحث على مستوى الجمهورية، كما جرى تكريم عمرو مصطفى عمر وفادي مصطفى عمر، لحصولهم على المركز الأول على مستوى العالم العربي بمسابقة "إنتل" للعلوم الهندسية عن فئة الفيزياء والرياضة والفلك وهندسة المواد.

وأجرت إدارة المسطحات المائية استعراضات في النيل بمجموعة من المراكب واللانشات المطاطية والفايبر جلاس على كورنيش النيل بدمياط.