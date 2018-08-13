عبيد: منظومة الدواء عشوائية.. ووزير الصحة رفض إغلاق صيدليات مخالفة

قال الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، إن النقابة تعاني من ضعف تشريعي يمنع النقابة من ممارسة العمل الرقابي.

وأضاف عبيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه "مانشيت القرموطي"، المذاع عبر فضائية "النهار"، أن التفتيش الصيدلي يعاني من بعض المشاكل، وأن مفتشي التفتيش الصيدلي توجد عليهم ضغوطات كبيرة نظرًا لزيادة عدد الصيدليات وشركات "التول" وغيرها.

ووصف عبيد قانون الدواء الحالي بـ"العاجز"، مؤكدا أنه يمنع بيع الدواء المهرب والممنوع، مضيفًا: "منظومة الدواء في مصر عشوائية وتحتاج إلى نسف".

وأوضح عبيد أن سلاسل الصيدليات الكبرى تعتبر مخالفة للقانون، لافتًا إلى أن بعض محال هذه السلاسل قامت بتغيير اللافتة الخاصة بها.

وأشار عبيد إلى أن معه أحكاما قضائية بإغلاق بعض سلاسل الصيدليات، مؤكدا أن وزير الصحة السابق رفض تنفيذ هذه الأحكام.