يقيم برلمان الطلاب الوافدين بالأزهر بالتعاون مع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، غدا، حفل تكريم الخريجين والمتفوقين بجامعة الأزهر الشريف من مختلف الجنسيات للعام الدراسي 2017_ 2018.

يحضر الحفل الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة وعضو هيئة كبار العلماء، والدكتور عباس شومان وكيل الازهر، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الازهر، وأسامة ياسين نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة ، فضلا عن سفراء 42 دولة و كبار الشخصيات وعمداء كليات جامعة الأزهر.

وقال بيان المشيخة إن عدد الخريجين المكرمين يبلغ 500 طالب وطالبة من مختلف الجنسيات، ويقام الحفل بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.