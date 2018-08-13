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ارتفاع طفيف بأسعار الأسماك اليوم.. وكيلو البلطي بـ19 جنيها

ارتفاع طفيف بأسعار الأسماك اليوم.. وكيلو البلطي بـ19 جنيها

عاجل| الأردن: العمليات الإرهابية تزيدنا إصرارا على محاربة التطرف

عاجل| الأردن: العمليات الإرهابية تزيدنا إصرارا على محاربة التطرف

محافظ كفر الشيخ يشهد الاحتفال باليوم العالمي للشباب

محافظ كفر الشيخ يشهد الاحتفال باليوم العالمي للشباب

مع بدء تسجيل الرغبات.. دليل الكليات المتاحة أمام طلاب الدبلومات الفنية

مع بدء تسجيل الرغبات.. دليل الكليات المتاحة أمام طلاب الدبلومات الفنية

مؤسسة "اسمعونا" تستقدم البروفسير نادر حنا لإجراء جراحات نادرة

مؤسسة "اسمعونا" تستقدم البروفسير نادر حنا لإجراء جراحات نادرة

تراجع أسعار الخضراوات.. والفاصوليا بـ30 جنيها للكيلو

تراجع أسعار الخضراوات.. والفاصوليا بـ30 جنيها للكيلو

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صيدلية توفر دواء مجانياً لغير القادرين.. وبخصم للقادرين: كله هيتراضى

صيدلية توفر دواء مجانياً لغير القادرين.. وبخصم للقادرين: كله هيتراضى

أولياء أمور وخبراء يرفضون إنجليزى أولى ابتدائى: دون المستوى

أولياء أمور وخبراء يرفضون إنجليزى أولى ابتدائى: دون المستوى

أصحاب الورش يرفعون شعار: «مغلق لعدم وجود صنايعية»

أصحاب الورش يرفعون شعار: «مغلق لعدم وجود صنايعية»

«متعهد دروس».. همزة وصل بين الأسرة والمدرس

«متعهد دروس».. همزة وصل بين الأسرة والمدرس

«عمر» يعيد إحياء إعلانات زمان بالجرافيك: كل عصر وله أذان

«عمر» يعيد إحياء إعلانات زمان بالجرافيك: كل عصر وله أذان

أبرز مواد قانون «ذوى الاحتياجات الخاصة»

أبرز مواد قانون «ذوى الاحتياجات الخاصة»

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