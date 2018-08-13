قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إن هناك أهمية كبيرة لوجود البيانات في كل تحركات الدولة للعمل على تلبية احتياجات المصريين في الخارج، لافتة إلى أن عدد المصريين في الخارج طبقا لجهاز التعبئة العامة والإحصاء 10 ملايين مواطن، ولكن هذا الرقم غير صحيح لأنه هو العدد المسجل في السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، وهناك عدد أكبر يعكف عن التسجيل.

وأضافت، مكرم خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج "8 الصبح"، المذاع على شاشة "dmc" أن وزارة الهجرة تعمل على ألا يكون المصريين في الخارج مجرد رقم، ولكن تسعى لوضع قاعدة بيانات شاملة.

وتابعت مكرم أن الدولة تريد تحليل تواجد المصريين في الخارج، ولذلك اقترحت في مجلس الوزراء على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بتشكيل لجنة مكونة من وزارات الهجرة والخارجية والاتصالات والبنك المركزي والرقابة الإدارية لتجميع تلك البيانات.

واستكملت مكرم أن العديد من المؤسسات والوزارات لديهم بيانات حول المصريين بالخارج، لكنها غير مستغلة.

وأوضحت مكرم أن قضية الطفل المصري عبدالله الششتاوي في فرنسا الذي طعن من أحد زملائه، والمصري بالكويت الذي وجهت له الطعنات بالكويت، مجرد حوادث فردية ونتابع سير التحقيقات مع وزارة الخارجية.