قال موقع "سكاي نيوز" في خبر عاجل له منذ قليل، إن مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية التركي، قال إنه على الولايات المتحدة أن تعلم أن التهديدات لن تجدي نفعا مع تركيا.