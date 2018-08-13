أكدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، ضرورة قيام مديرية التموين بالتنسيق مع الجهات المعنية، بوضع خطة استعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال الرقابة على الأسواق والمطاحن والسلع التموينية والتجارة الداخلية.

وقالت "عبده"، إنه جار افتتاح معرض بيع لحوم بلدي وضاني بأرض المعارض بدمنهور ومتابعة زيادة المعروض من اللحوم الحمراء قبل عيد الأضحى المبارك، للحفاظ على الأسعار حول معدلاتها الطبيعية حيث يتم توفير اللحوم بالمنافذ التابعة للوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، مشيرة إلى أنه تم الدفع ب18 منفذا متحركا من شباب الخريجين من مشروع تحيا مصر والمنافذ المتحركة لشركات تصنيع اللحوم، لتوفير كافة احتياجات جمهور المستهلكين بالمحافظة من اللحوم بأسعار معتدلة.