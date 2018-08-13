تابع إبراهيم العربي رئيس مركز ملوي بالمنيا، سير العمل داخل عدد من مكاتب التموين للاطمئنان على أعمال إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية، موجهاً بتيسير الإجراءات على المواطنين وانجاز العمل على أكمل وجه وتقديم خدمة تليق بالمواطن.

كما تفقد رئيس المركز عدد من المواقف لمتابعة انتظام حركة المرور والوقوف على مدى التزام السائقين بالتعريفة المقررة بعد ارتفاع أسعار المحروقات، موجهاً المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفة من قبل السائقين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك في إطار تحقيق الانضباط بالشارع المنياوي وتيسير حركة المرور والحفاظ على حقوق المواطنين وإعلاء المصلحة العامة.