أعلنت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادي، عن إغلاق جزئي لطريق "القاهرة- الفيوم" الصحراوي لمدة 6 أشهر، بسبب أعمال إنشاء كوبرى علوى بالكيلو 25، تقاطع طريق أسيوط الغربي، وذلك ضمن أعمال تطوير تجريها الهيئة العامة للطرق والكباري للطريق، وذلك بدءًا من صباح الخميس المقبل.

ويستلزم البدء في الأعمال، استقطاع الحارة اليسرى من الاتجاه القادم من القاهرة إلى الفيوم، ولمسافة 200 متر، بطول منطقة الأعمال، على أن يتم تسيير حركة السيارات في باقي الطريق، لتبدأ الشركة المنفذة لتلك الأعمال، البدء في إنشاء القواعد الخرسانية للكوبري، بالجزيرة الوسطى.