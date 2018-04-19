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الوطن

غدا.. إغلاق جزئي للأوتوستراد في الاتجاهين بسبب أعمال مد كابل كهرباء

اليوم AM 12:27
كتب: أحمد عبد اللطيف
غدا.. إغلاق جزئي للأوتوستراد في الاتجاهين بسبب أعمال مد كابل كهرباء

وزير الداخلية

قررت اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، برئاسة اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، غلق طريق الأوتوستراد، غدا الجمعة، فى الاتجاهين لمد كابل كهرباء فى أعمال تستغرق يومين،  بعدما حصلت شركة جنوب كهرباء القاهرة على أعمال مد كابل كهرباء بطريق الاوتوستراد فى الاتجاهين، مما يستلزم غلقًا جزئيًا.

يأتي ذلك بعد حصول شركات على مجموعة من الأعمال، ومنها حصول تصريح جنوب كهرباء القاهرة على أعمال مد كابل كهرباء بطريق الاوتوستراد في الاتجاهين، ما يستلزم غلق جزئي من أمام شارع الجبانات بطرة حتى محطة المحولات لمدة يومان بدء من الساعة 12.5 ليلا وحتى 6 صباحا يوم الجمعة 20 أبريل 2018 وقطع جزئي في الاتجاه الآخر للمتجه إلى القاهرة من الساعة 12.5 ليلا حتى 6 صباح يوم السبت 21 أبريل 2018.

وهناك انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة المرور على مدار أيام فترة الأعمال وستكون الأعمال ليلا فقط بقطع الطريق وستكون الأعمال فى حارة مرورية وترك باقى الحارات لحركة السيارات و ذلك بسبب أعمال مد كابل كهرباء.

كما حصلت شركة المقاولون العرب على تصريح بتركيب العارضة الرئيسية لنفق زهراء المعادى مما يستلزم غلق النفق للمتجه إلى المعادى وستبدأ الأعمال ليلا فقط من الساعة 12.5 حتى الساعة 6 صباح يومى 20 و 21 أبريل مع عدم إجراء أى تحويلات مرورية.

كما ستشرف إدارة مرور القاهرة على أعمال تطوير و توسعة الطريق الدائرى فى تقاطعه مع طريق السويس الصحراوى الذى يستلزم غلق منزل الدائرى للقادم من المعادى والمؤدي إلى طريق السويس وتتجه جميع السيارات إلى منزل محور الثورة للمتجه الى مصر الجديدة ثم العودة و الدوران لطريق السويس مرة اخرى و ستكون الاعمال لمدة 4 ايام بدء من 11 مساء الخميس و حتى يوم الأحد الموافق 22/4 وسوف تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتكثيف الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال وستقوم الشركات المنفذة لأعمال الإصلاحات بوضع المساعدات الفنية والأقماع والإضاءة الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود اعمال بالمنطقة وذلك لمواجهة اية كثافات مرورية متوقعة وتيسير الحركة المرورية.

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