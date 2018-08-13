أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، عن استخراج تراخيص بناء 89 حظيرة على أراضي زراعية و5 مشروعات إنتاج حيواني وداجني.

وقال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، إنه جرى إصدار موافقة لبناء مزرعة دواجن و4 مزارع تسمين عجول بمركز الداخلة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية للمركز والمحافظة ووزارة الزراعة.

وأضاف مجد، أنه جري تشكيل لجنة من الإدارة الزراعية بمركز الداخلة، تتولي المرور علي الحقول والآبار الزراعية، لمنع أي تعديات بالبناء خارج الأحوزة العمرانية قبل الحصول علي الموافقات الفنية بعد معاينة المواقع المزمع إقامة حظائر عليها أو مشروعات إنتاجية بالتنسيق مع وزارة الزراعة.