عقد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اجتماعا اليوم، لمناقشة استعدادات كافة الجهات وجاهزيتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بحضور اللواء هشام شادي، سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد بسيوني، السكرتير العام المساعد، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، ورؤساء الأحياء وجميع الجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

ووجه المحافظ جميع الحضور والأجهزة التنفيذية بتحديد الإجازات خلال أيام العيد على أن يكون هناك تبادل في القيادات القادرة على اتخاذ القرار وتواجدها الدائم في موقعها، مؤكدا على الاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين، وضرورة أن تظهر المدينة بالمظهر اللائق أمام مواطنيها وزوارها.

وأكد المحافظ على رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات والاستعداد لاستقبال الحالات الطارئة، فضلا عن مراجعة مرفق الإسعاف عملية انتشار سيارات الإسعاف، وتحديد مواقع الإسعاف بجوار الشواطئ والمتنزهات العامة وقيام بنك الدم المركزي بتوفير الأرصدة الاحتياطية الكافية من الدم ومشتقاته وذلك خلال فترة إجازة العيد.

وتشمل الاستعدادات زيادة أعداد الأطقم المناوبة من نائبي مديري المستشفيات والأطباء والتمريض خاصة في أقسام الطوارئ والعناية المركزة، كما يشمل تأمين توفير الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية بكافة المستشفيات.

كما أكد المحافظ على انعقاد غرفة العمليات الرئيسة بالمحافظة وغرف العمليات الأخرى بالأحياء والمديريات والجهات المختلفة بشكل دائم ومستمر على مدار الـ24 ساعة، لاستقبال كافة شكاوى المواطنين أو أي بلاغات للتعامل الفوري معها، ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة.