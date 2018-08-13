قال فوزي عفيفي، مدير إدارة البطاقات والسلع الغذائية بوزارة التموين، إن الوزارة كانت تشترط ضرورة إجراء بحث اجتماعي لإضافة المواليد الجدد.

وأضاف عفيفي خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، على قناة "صدى البلد"، أن الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، اجتمع بوزيرة الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي وقررا إلغاء شرط إجراء البحث الاجتماعي تجنبا لحدوث زحام بالمكاتب.

وأشار مدير إدارة البطاقات والسلع الغذائية بوزارة التموين، إلى إلغاء شرط تقديم "برينت التأمينات" من الإجراءات المطلوبة لإضافة المواليد الجدد منعا للزحام.