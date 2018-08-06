اجتمع الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مع غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك في إطار متابعة منظومة إضافة المواليد على بطاقات تموين الأسر المستحقة.

وحرص الوزيران، على مراعاة تيسير الإجراءات على المواطنين والاستفادة من قواعد البيانات المميكنة التي تعمل الدولة على تطويرها منذ أكثر من 4 سنوات لتعزيز شفافية البيانات وتسهيل إجراءات حصول المواطنين على الخدمة.

واتفق الجانبان على ما يلي:

- فيما يخص الأسر التي تحصل على دعم نقدي: تكافل وكرامة أو الضمان الاجتماعي، فسيتم الاكتفاء بتقديم الأسرة لبطاقة صرف الدعم النقدي بالإضافة إلى بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمتقدمين لإضافة المواليد.

- فيما يخص العمالة المؤقتة وغير المنتظمة وغير المؤمن عليها "العمالة الموسمية المؤقتة والعاملون بالزراعة والباعة الجائلون وعمال التراحيل والسائقون والمهنيون والحرفيون والحاصلون على مؤهلات دراسية ومازالو بدون عمل والعاطلون عن العمل وجميع المواطنين الذين ليس لديهم رقم تأميي"، يتم إعفائهم من تقديم البحث الاجتماعي عند التقدم بطلب إضافة أبنائهم إلى بطاقاتهم التموينية السارية صحيحة البيانات.

- ترسل وزارة التموين والتجارة الداخلية بيانات هذه الفئات، والتي تقدمت بطلبات إضافة المواليد إلى بطاقاتهم التموينية، إلى وزارة التضامن الاجتماعي للتحقق من صحة بياناتهم مركزيا، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية من خلال قواعد البيانات الموحدة، وفي حالة صحة البيانات المقدمة من المواطنين، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإضافة المواليد إلى بطاقات ذويهم التموينية، أما في حالة ثبوت عدم صحة البيانات، فسيتم طلب تصحيحها على الفور وإلا تعرضت الأسرة لوقف بطاقة التموين الخاصة بها.