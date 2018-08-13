قالت آمنة نصير، عضو مجلس النواب، إنها تعد مشروع قانون يعاقب المتزوج عرفيًا بالسجن لمدة سنة، مشيرة إلى أنها تريد حماية المجتمع من تلك الزيجات التي لا تكّون أسر قوية وصالحة.

وأضافت "نصير" في مداخلة لبرنامج "رأي عام" على قناة "TEN"، اليوم الاثنين، أنه للأسف البعض في مجتمع يدافع عن الخطأ، متسائلة: "هل يصح للفتاة تتزوج من وراء أهلها والشاب يأخذ اللي عايزه منها ويرميها في الشارع؟".

وقالت إنها توصي الأسرة المصرية بتيسير إجراءات الزواج على الشباب، موضحة أن الرسول أوصى بذلك، ويجب التيسير حتى لا يلجأ الشباب للزواج العرفي.

وأكدت أن الزواج العرفي هو الفساد العظيم، والفتاة هي الأكثر تضررًا، والضحية، وتحمل هذا الذنب دون أن تجد لها أي حماية، وهي الطرف الضعيف في تلك الخطيئة.

وأوضحت أنها ضد الزواج العرفي الذي في الخفاء، التي من وراء الأب، لأنه يفقد ركنه الشرعي والذي يشترط موافقة الأب قبل الزواج.