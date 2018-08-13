قال أحمد كمال، معاون وزير التموين، إن الوزارة ستطرح 8 آلاف رأس ماشية لبيعها كلحوم طازجة في المجمعات التموينية، بسعر 45 جنيه للكيلو، و1200 طن مجمدة سعر الكيلو 45 جنيها.

وأكد كمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة في مصر"، على قناة "الحياة"، أن الوزارة استعدت بخطة شاملة لتأمين السلع واللحوم من الآن حتى ثالث أيام العيد، مشيرا إلى أن سعر كيلو القائم من الخرفان المطروحة بالمجمعات الاستهلاكية يبلغ 62 جنيها.

وقال معاون الوزير، إن عدد الشركات المشاركة في الأوكازيون الصيفي بلغت أكثر 2500 محل حتى الآن، مشيرا إلى أن هناك عروض وهمية بالأوكازيونات يتصدى لها مفتشو الوزارة، وهناك عقوبات ومحاضر فورية "لا أعلم تحديدا قيمة الغرامات المالية الموقعة ضد المخالفين".

وتابع: الاحتياطي الاستراتيجي من السكر كافي لـ7 أو 8 أشهر، وأصبح هناك وفرة من المنتج.