الزناتي: انتهاء أزمة تأشيرات الصحفيين بعد تدخل سلامة ومكرم محمد أحمد

أعلن حسين الزناتي، السكرتير العام المساعد ورئيس لجنة الحج والعمرة بنقابة الصحفيين، انتهاء أزمة تأشيرات الصحفيين الفائزين بقرعة الحج، بعد توقف نظام قبول إجراءات التأشيرات من الجانب السعودي.

وأوضح الزناتي في بيان صادر عنه مساء اليوم الإثنين، عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، أجرى اتصالات على مستوى عال بالجانب السعودي وتواصل على مدى اليوم مع السفير السعودي بالقاهرة، الذي بدوره تواصل مع السلطات هناك لفتح النظام الخاص بإنهاء إجراءات التأشيرات بالقنصلية السعودية بالقاهرة.

وقال الزناتي إن نقيب الصحفيين، تواصل أيضا مع الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، للمساهمة في حل الأزمة والذي بدوره تواصل أكثر من مرة مع وزير الإعلام السعودي على مدى اليوم، وهو ما قام به الوزير السعودي مع السلطات هناك.

وفى نهاية تصريحاته أكد الزناتى على أن هذه الجهود التي تمت هي التي أدت إلى حل الأزمة مشيدًا بالدور الذي قام به نقيب الصحفيين ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والسفير السعودي بالقاهرة.

وأعرب الزناتي عن تقديره للجانب السعودي، متمنيًا المزيد من التعاون بين نقابة الصحفيين والجانب السعودي في كل ما يمكن تقديمه للصحفيين المصريين.