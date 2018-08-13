علق الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على خلع الفنانة حلا شيحة الحجاب وعودتها مرة أخرى للتمثيل، قائلا: "إنه يجب التفريق بين شرع ثابت لا نفرط فيه، ومحاولة إجبار الناس على الدين"، مشيرا إلى أن البعض اتخذ الأمر كأنه إجبار ويجب أن ترتدي الحجاب رغما عنها، والبعض الآخر اتخذه أن الحجاب ليس فرضا من الأساس، والاثنين خطأ.

وأضاف "جمعة"، خلال استضافته في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور": "مفيش حاجة اسمها ألزم بالعافية، الدين قائم على أنه لا إكراه في الدين، إحنا علينا أن نقول الحكم وليس من حقنا إجبار أحد على الالتزام به، أدي الدين واللي عايز يلتزم يلتزم".

وتابع أن رأي جمهور الفقهاء قديما وحديثا اتفقوا على أن الذي يجوز كشفه من المرأة هو الوجه والكفين فقط، وأن جسد المرأة عورة.