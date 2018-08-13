قال الدكتور إبراهيم التداوي، مدير عام التعليم بالوادي الجديد، اليوم، إنه نظرًا لرغبة أولياء الأمور بالمحافظة، لإلحاق أبنائهم بالصف الأول الابتدائي فيمًا هم دون السن القانوني للقبول بأيام قلائل، وبعد مراجعة ودراسة وحصر المواليد عن شهري أكتوبر ونوفمبر 2012 من واقع السجل المدني لكل مركز من مراكز المحافظة الخمس، تقرر النزول بالسن من الفترة بين 2 اكتوبر 2012 وحتى 30 نوفمبر 2012.

وأضاف التداوي، أن عدد المستفيدين من قرار النزول بالسن 1032 طفلًا بالمحافظة، من جميع الإدارات حسب الأماكن الشاغرة فقط، ولن يتم التحويل من مدرسة إلى أخرى إلا بعد مرور عام دراسي كامل، فقط بالمدارس الشاغرة.