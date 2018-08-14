أصيبت 18 شخصا، بينهم 12 طفلا، بكسور، مساء الإثنين، في سقوط مصعد عقار بمنطقة ميامي شرقي الإسكندرية.

وحصل "الوطن"، على أسماء المصابين الـ18 في الحادث، وهم 12 طفلا، و4 سيدات، ورجلان كانوا يقضون إجازة المصيف، وجرى نقلهم لمستشفى شرق المدينة.

والمصابون هم: "وصال أحمد لطفي، 6 سنوات، مصابة بكسر أعلى القصبة اليسرى، وأسما أحمد لطفي، 3 سنوات، لا توجد إصابات ظاهرية، منى أحمد لطفي، 10 سنوات، كسر بالعظمة المشطية الثانية والثالثة والرابعة بالقدم اليمنى، وملك أحمد لطفي، 6 سنوات، تجمع دموى بسيط بالبطن، وأحمد أيمن لطفى، 3 سنوات، كسر أعلى عظمة القصبة اليمنى، وخالد أيمن لطفي، 13 عاما، كسر مفتت أسفل عظمة الفخد الأيسر، ومحمود أيمن لطفي، 10 سنوات، كسر أعلى القصبة اليمنى، وأروى أيمن لطفى، 11 عاما، كسر أعلى عظمتى الساق اليمنى، وأحمد حمدى لطفى، 6 سنوات، كسر أعلى عظمتى الساق اليسرى".

شملت قائمة المصابين: "هبة عبد الرجال عبد العال زيدان، 32 سنة، كدمة بالركبة اليسرى، ونعمة رشوان عبد الحميد، 40 عاما، التواء بالكاحل الأيمن والأيسر، ومدحت لطفي ياسين حمدان، 33 سنة، لا توجد إصابات ظاهرية، وسيف مدحت لطفي، 7 سنوات، لا توجد إصابات ظاهرية، ويارا حمدى لطفى، 15 عاما، لا توجد إصابات ظاهرية، ونادية مدحت لطفي، تبلغ من العمر عاما واحدا، وندى مدحت لطفي، 4 سنوات، ورنا خالد لطفى، 15 عاما، كسر بالنتوء الداخلى والخارجي بالكاحل الأيسر، وفاطمة الزهراء حسن محمد حمدان، 26 عاما، كسر بالنتوء الخارجي للكاحل الأيمن".

كان قسم شرطة المنتزه أول بلاغا من إدارة شرطة النجدة يفيد سقوط مصعد عقار مكون من 18 طابقا بمنطقة ميامي ووجود مصابين، انتقل مأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتهم إلى موقع الحادث.