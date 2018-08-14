شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره اليمني عبد ربه منصور هادي، مراسم توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين البلدين للتعاون بين البنكين المركزيين المصري واليمني.

وقع الاتفاقية عن الجانب المصري محافظ البنك المركزي، طارق عامر، وعن الجانب اليمني محافظ البنك المركزي محمد منصور.

وقال الدكتور مصطفى أبو زيد، الخبير الاقتصادي والمستشار الإعلامي للاتحاد العربي للتنمية المستدامة، إن التعاون سيكون في إطار تدعيم السياسات النقدية التي تدهورت بسبب الحرب القائمة في اليمن، وأثرت بشكل كامل على الاقتصاد اليمني وأثرت عليه سلبيا بشكل تام.

وأضاف أبو زيد لـ"الوطن": "الجانب المؤثر في التعاون سيكون في مرحلة ما بعد الحرب وتحديدا في عملية إعادة إعمار اليمن، وسبل إعادة الهيكلة في البنوك اليمنية وانتشال العملة اليمنية من التدهور بسبب خروج الاستثمارات من اليمن، منذ بدء الحرب في البلاد والتي تسبب فيها الحوثيين، حيث ستوضع خطط قصيرة وبعيدة المدى لإعادة الوضع المالي في اليمن".