نفى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، ومالك نادي "بيراميدز"، ما أُثير عن تفاوض النادي مع لاعبين من الأهلي، مؤكدًا أنه لا مكان في "بيراميدز" لأي لاعب يستخدم اسمه من أجل الضغط على فريقه.

وكتب آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "غير صحيح ما أثير عن تفاوض (بيراميدز) مع لاعبين من النادي الأهلي، وأي لاعب نريده سيتم التفاوض مع مجلس إدارة ناديه مباشرة، وهذا يشمل حتى انتقال أي لاعب للدوري السعودي".

وأضاف: "أي لاعب يستخدم اسم (بيراميدز) للضغط على فريقه، لا مكان له عندنا، السماسرة بتعرض لكن نحن نأتي البيوت من أبوابها".

كان أحد الإعلاميين ادعى أن نادي "بيراميدز"، تعاقد مع كل من ناصر ماهر ومؤمن زكريا، لاعبي النادي الأهلي، مؤكدا أنهم سينتقلون للنادي، خلال انتقالات يناير المقبل.