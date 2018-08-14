مقتل جندي أمريكي في انفجار جنوب أفغانستان

قالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان صادر عنها إن جنديا أمريكيا من الوحدات الخاصة قُتل بانفجار عبوة ناسفة في إقليم هلمند في جنوب أفغانستان، وبحسب "سكاي نيوز" إن الجندي البالغ من العمر 36 عاما من ولاية هاواي وكان ينتمي الى الكتيبة الثالثة في مجموعة القوات الخاصة الأولى.

وأضاف البنتاجون أن السرجنت ريموند راروغال ترانسفيغوراسيون كان يشارك في دورية قتالية الأحد حين انفجرت على مقربة منه عبوة ناسفة منزلية الصنع، ما أدى إلى مقتله وبأن الحادث قيد التحقيق.

وينتشر في أفغانستان حاليا 14 ألف جندي أمريكي يدعمون القوات الأفغانية في مهام تدريب وإسناد، ويشكلون الغالبية العظمى من قوة حلف الأطلسي التي تضم 16 ألف جندي، وتراجعت بشكل ملحوظ الخسائر البشرية في صفوف القوات الأمريكية في أفغانستان منذ انتهاء المهمة القتالية لقوة حلف شمال الأطلسي التي كانت تقودها الولايات المتحدة في هذا البلد عام 2014.