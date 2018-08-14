اعتذر وائل الصديقي، مخرج كليب "سيب إيدي"، للشعب المصري عن تقديمه عددًا من الكليبات الخليعة، مؤكدًا أنه "لن يعود إلى إخراج هذا النوع من الكليبات مرة أخرى".

وقال الصديقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "العاشرة مساء"، المُذاع عبر فضائية "دريم": "الإنسان أتفه من إنه يكابر والناس ممكن تموت في لحظة، وأنا مش عاوز أقابل ربنا بكليب (سيب إيدي)".

وأضاف: "لن أقدم كليبات خليعة مرة أخرى، وسأعمل على تقديم فن راقٍ، حتى يتذكرني الناس بالخير حين أموت".

وتابع: "مش هستشيخ، بس هقدم فن محترم، وأعتذر لوالدي عما بدر مني".

وأكد الصديقي، أنه حُبس 3 أشهر على خلفية تصوير كليب "سيب إيدي"، لافتًا إلى أنه حصل على حكم مخفف بعدما سلم نفسه للقضاء.

واستطرد: "جهة في الولايات المتحدة الأمريكية عرضت عليّ أن أتنازل عن الجنسية المصرية مقابل غلق ملف القضية، لكنني فضلت الحبس على التنازل عن الجنسية".

وأردف: "حصلتلي مفارقات كوميدية في السجن، الناس داخلة في مخدرات وسرقة وقتل، وأنا ممسكوك في أغنية، وكانوا بيقولولي إيه ما تقوم تمشي".