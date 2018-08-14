في حفل سنوي.. السعودية تعلن جاهزية كاملة لقوات أمن الحج

نظمت السعودية الحفل السنوي في مدينة مكة المكرمة للاستعراض العسكري لقوات أمن الحج والأجهزة المعنية بشؤون الحج والحجاج.

وأكد رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق أول سعيد القحطاني في كلمة له خلال المراسم العسكرية مباشرة القوات مهامها في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة وفي كل المنافذ وعلى كل الطرق المؤدية إلى مناطق الحج.

وبحسب موقع "سكاي نيوز عربية" بدأ العرض العسكري لقوات أمن الحج، حيث تم التأكد من جاهزية واستعداد جميع القطاعات الأمنية المشاركة في مهمة أمن الحج لهذا العام، ومدى توفير القوات الأمنية أقصى درجات الأمن والأمان لضيوف الرحمن، لأداء فريضة الحج بيسر وسهولة وتم تقديم عدد من العروض والفرضيات العسكرية التي اشتملت على استعراض لأبرز الآليات الحديثة المستخدمة ضمن مهام الحج هذا العام، وقدم خلال فترة الاستعراض عدد من عروض الطيران، ومن ثم تم عرض للآليات وطيران الأمن ونوعيات الطائرات التي سيتم العمل بها في حج هذا العام لمراقبة الكثافات البشرية والآلية في مختلف المشاعر المقدسة.

وينظم حفل الاستعراض العسكري لقوات أمن الحج، للوقوف على جاهزية الاستعدادات التي تسخرها السعودية لخدمة ضيوف الرحمن، ومدى الاستعدادات والتجهيزات بشكل عام في تنفيذ خطة الأعمال المرسومة لموسم حج هذا العام.