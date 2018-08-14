أصيب 3 أشخاص في الحادث المروري على الطريق الدائري في الاتجاه القادم من نفق السلام اتجاه الزراعي، حيث اصطدمت سيارة نقل في عدد من السيارات.

وأدى الحادث أيضا إلى كثافات مرورية، وانتقلت قيادات الإدارة العامة للمرور لمكان الحادث.