لقي شاب مصرعه، اليوم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الصحراوي عند الكيلو 125 بمركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون، بوقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوي عند الكيلو 125 اتجاه الإسكندرية بدائرة المركز.

وتبين حدوث تصادم بين سيارة ملاكي قيادة "كرم. م. س" 34 سنة، حاصل على بكالوريوس علوم، ومقيم في 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وسيارة ملاكي قيادة "موسى. ع. م" 54 سنة، مدرس، ومقيم في الزاوية الحمراء بالقاهرة، وأنه أثناء سير السيارة الأولى على الطريق، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها ما أدى لانحرافها واصطدامها بالسيارة الثانية التي تسير أمامها بذات الاتجاه وانقلابها على جانب الطريق.

أسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة الأولى، ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى جراحات اليوم الواحد، وتحرر المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.