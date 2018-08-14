عاجل| وقوع حادث تصادم على الطريق الدائري

شهد الطريق الدائري في الاتجاه القادم من نفق السلام اتجاه الزراعي حادثا مروريا حيث اصطدمت سيارة نقل في عدد من السيارات.

وأدى الحادث إلى كثافات مرورية، وانتقلت قيادات الإدارة العامة للمرور لمكان الحادث.. وسنوافيكم بتفاصيل الحادث.