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37 سؤالاً وإجابة.. كل ما تريد معرفته عن الضريبة العقارية

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رئيس بعثة الحج: حظر إقامة الحجاج بالأجنحة والسويتات الفندقية هذا العام

رئيس بعثة الحج: حظر إقامة الحجاج بالأجنحة والسويتات الفندقية هذا العام

مصرع سائق وإصابة 4 في حادث تصادم سيارتين ملاكي ونقل بصحراوي بني سويف

مصرع سائق وإصابة 4 في حادث تصادم سيارتين ملاكي ونقل بصحراوي بني سويف

بعد ظهوره مجددا في البحر الأحمر.. 10 معلومات عن القرش الحوتي "بهلول"

بعد ظهوره مجددا في البحر الأحمر.. 10 معلومات عن القرش الحوتي "بهلول"

تجهيز ساحتين رياضيتين في العريش وبئر العبد لأداء صلاة عيد الأضحى

تجهيز ساحتين رياضيتين في العريش وبئر العبد لأداء صلاة عيد الأضحى

مع "الدواء العجيب".. كل ما شئت ولن تسمن

مع "الدواء العجيب".. كل ما شئت ولن تسمن

ضابطات بعثة الحج لـ"الوطن": لدينا توجيهات بمراعاة الحجاج طوال إقامتهم

ضابطات بعثة الحج لـ"الوطن": لدينا توجيهات بمراعاة الحجاج طوال إقامتهم

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بتر قضيب طفل دخل مستشفى بالمنوفية لـ"عملية طهارة" فأصيب بغرغرينة

«شبهة عدم الدستورية» تفجر جدلاً قانونياً حول «الضريبة العقارية»

«شبهة عدم الدستورية» تفجر جدلاً قانونياً حول «الضريبة العقارية»

«المستثمرين»: الضريبة العقارية «بدعة».. و«معيط»: سنعيد النظر فى فلسفتها

«المستثمرين»: الضريبة العقارية «بدعة».. و«معيط»: سنعيد النظر فى فلسفتها

بعد وصفه انهيار الليرة بـ«المؤامرة»: «أردوغان» يبدأ حملة اعتقالات.. والبنك المركزى يتدخل

بعد وصفه انهيار الليرة بـ«المؤامرة»: «أردوغان» يبدأ حملة اعتقالات.. والبنك المركزى يتدخل

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رئيس «اقتصادية النواب»: خطة لرفع الحصيلة إلى 10 مليارات جنيه.. ولا تهاون لأنه حق للدولة

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