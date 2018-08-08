دعا نوري المالكي، نائب رئيس جمهورية العراق، المجتمع الدولي إلى نبذ سياسة التجويع التي تفرض على الشعوب، مؤكدا رفض العراق للعقوبات المفروضة على الشعب الإيراني، مؤكدا خلال استعراضه والسفير الإيراني لدى العراق أيرج مسجدي، مستجدات المنطقة والعالم، على أن القوى الوطنية العراقية تواصل مشاوراتها بهدف التوصل إلى موقف يمهد إلى انطلاق مرحلة جديدة تسير بها العملية السياسية نحو تشكيل حكومة قوية تلبي مطالب الشعب.

وأعرب سفير طهران لدى بغداد، عن تقدير بلاده لمواقف العراق تجاه إيران وشعبها إقليميا ودوليا، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

ودخلت الحزمة الأولى من العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران حيز التنفيذ، أمس الثلاثاء، وتشمل تجميد التعاملات المالية وتستهدف قطاعات السيارات والطيران التجاري والسيارات، على أن تطبق الحزمة الثانية من هذه العقوبات في نوفمبر المقبل لتشمل قطاع النفط، كما حظرت العقوبات على طهران شراء أو حيازة الأوراق المالية الأمريكية وتجارة المعادن النفيسة والمعاملات التجارية التي تتم بالريال الإيراني والأنشطة المتعلقة بإصدار إيران للديون السيادية.