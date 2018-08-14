أنهت مديرية الصحة والسكان بمحافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث أعلنت حالة الطوارئ بالوحدات الصحية والمستشفيات وألغت الراحات والإجازات للأطباء، تنفيذا لتوجيهات محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط.

وقالت الدكتورة سيدة مشرف، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، إن المديرية أنهت استعداداتها لعيد الأضحى المبارك، حيث أعلنت حالة الطوارئ بجميع المستشفيات لاستقبال الحالات الطارئة وتوفير الرعاية الصحية لها، وإلغاء الإجازات والراحات الخاصة للأطباء الوقائيين ومفتشي الأغذية والملاحظين الصحيين خلال فترة أيام العيد.

وأضافت سيدة، في بيان، إنه جرى تشكيل غرفة عمليات طوارئ بالمديرية تعمل على مدار 24 ساعة، وتوفير كمية إضافية من مستلزمات وأدوية الطوارئ، وجار توزيعها على أقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات، وإعداد النوبتجيات اللازمة للعمل على مدار اليوم خلال أيام العيد.

وأشارت إلى نشر عدد من سيارات الإسعاف عند ساحات الصلاة والحدائق والمتنزهات العامة التي تشهد تجمعات جماهيرية، إضافة إلى فروع الإسعاف الثابتة المنتشرة في عدة مناطق بالمحافظة، مع المرور المستمر على المستشفيات لمتابعة أقسام الطوارئ والاستقبال والعنايات المركزة للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.