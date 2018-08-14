قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إن معدلات تنفيذ مشروعات برنامج مستورة الذي يستهدف تمكين المرأة اقتصاديا يشهد إقبالا كبيرا من السيدات الراغبات في عمل مشروعات متناهية الصغر منذ إطلاقه، لافتة إلى أن عدد المشروعات المنفذة بلغ 11007 مشروعا حتى الآن بقيمة إجمالية تصل إلى حوالي 175 مليون.

وأشارت والي إلى أن برنامج مستورة يأتي في إطار تحقيق أهداف الحكومة ومظلة وزارة التضامن لحماية الفئات الأكثر احتياجا خاصة المرأة وإخراجها من مرحلة العوز بمساعدتها على تنفيذ مشروعات متناهية الصغر لتصبح قادرة على الإنتاج وخلق مصادر لزيادة دخل الأسر وخصوصا التي تعولها النساء.

من ناحيته، أوضح شريف فاروق نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أن تمويل برنامج مستورة يصل إلى 250 مليون جنيه في مرحلته الأولى، ممولة من صندوق "تحيا مصر" ويتم تنفيذ من خلال فروع البنك المختلفه المنتشره على مستوى الجمهورية وبالتنسيق مع أكثر من 4 آلاف لجنة زكاة تابعة للبنك.

وأكد فاروق أن المشروعات التجارية تأتي في مقدمة المشروعات التي تنفذها المستفيدات، إذ بلغ عددها حوالي 4933 مشروعا بقيمة إجمالية تصل إلى 78 مليون جنيه يليها مشروعات الإنتاج الحيواني والتي بلغ عددها 4111 مشروعا بإجمالي حوالي 72 مليون جنيه، بينما يأتي تنفيذ المشروعات المنزلية بعدد 1212 مشروعا بإجمالي 14 مليون جنيه، يلي ذلك المشروعات الصناعية والخدمية.

وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أن قيمة القروض تتراوح بين 4 آلاف إلى 20 الف جنيه للمرأة القادرة على العمل، ويتم منح القروض في صورة مشروعات وليس مبالغ نقدية وأن متوسطات القروض لمشروعات مستورة تصل إلى 15 ألف جنيه، على أن يتم تقديم المستندات المطلوبة للحصول على المشروع من طلب للحصول على القرض مرفقا به صورة بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية، بالإضافة إلى بيان بالمعاش أو النفقة إن وجد، على أن تكون لجان الزكاة هي الضامن لكافة المشروعات الممنوحة عن طريقها.