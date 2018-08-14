لقي 22 شخصا على الأقل مصرعهم الثلاثاء بعد انهيار جسر للسيارات في مدينة جنوى شمال شرق إيطاليا، بحسب ما أعلن نائب وزير النقل ادواردو ريكسي.

وقال ريكسي لتلفزيون "سكاي تي جي 24" إنه "للأسف استطيع أن أؤكد أن 22 شخصا قتلوا، ومن المرجح أن يرتفع هذا الرقم".