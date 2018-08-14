استمرارا لحفلات مهرجان القلعة في دورته الـ27، والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، يقام حفلين مساء الخميس المقبل، الأول في الثامنة مساء على مسرح المحكى تحييه المطربة الشابة نيفين رجب بمصاحبة أوركسترا المايسترو محمد وهيدى الذى تأسس عام 2009، ويضم مجموعة من أمهر العازفين والمطربين.

ويتضمن برنامج الحفل باقة من أجمل أغاني الفنانة نيفين رجب الخاصة إلى جانب العديد من أغاني كبار المطربين منها "داري قلبى"، "أرد ليه"، "لو"، "بنلف"، "قال جاني بعد يومين"، "حبيبى ولا على باله" و"قدك المياس".

ويطل النجم إيهاب توفيق على جمهور المهرجان فيقدم سهرة غنائية مميزة تتضمن أروع أغنياته التي أشتهر بها خلال مشواره الفني منذ أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات من القرن العشرين، منها "الله عليك يا سيدي"، "تترجى فيا"، "سحراني"، "ملهمش في الطيب"، "يا حلو الملامح" و"مراسيل".