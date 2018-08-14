وجّه اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، رؤساء المراكز والمدن بضرورة تكثيف حملات النظافة والتجميل بالشوارع والمدن ومراكز المحافظة على مدار 24 ساعة، وسرعة استكمال عمليات الرصف والإنارة والاهتمام بالحدائق والمتنزهات العامة.

كما أكد على تكثيف الحملات المرورية وضبط السيارات المخالفة وتحقيق الإنضباط والسيولة المرورية داخل شوارع ومدن المحافظة، ومتابعة حالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، خلال إجازة عيد الأضحى.

وشدد المحافظ، على توفير الخدمات العامة للمواطنين، وتأمين المرافق العامة من كهرباء ومياه وصرف صحي وغير ذلك، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات لاستقبال حالات الطوارئ، والمراكز الطبية والإسعاف، لاستقبال أي حالات مرضية، والحالات الحرجة، خلال إجازة العيد، وتواجد الأطباء وفروع الإسعاف مع وقف الإجازات بالنسبة لمفتشي التموين والأطباء والممرضين خلال أيام العيد.