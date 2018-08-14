أعلنت الوحدة المحلية لمركز ابوقرقاص بالمنيا، عن تحرير 16 محضر تمويني مخالف للمخابز البلدية، خلال حملة تفتيشية نظمتها الوحدة القروية بأبوقرقاص البلد برئاسة إمام نجيب رئيس القرية، وذلك في إطار متابعة المخابز والوقوف على جودة إنتاج رغيف الخبز ومدى مطابقته للمواصفات ومدى التزام أصحاب المخابز بالقرارات التموينية الصادرة.

وأوضح التقرير الذي تم عرضه علي عصام البديوى محافظ المنيا، أن الحملة أسفرت عن تحرير 16 محضرًا متنوعًا ما بين عدم الاحتفاظ بميزان حساس وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وعدم وجود سجلات ونقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم وجود شهادات صحية.

وتواصل الوحدات المحلية جهودها في تنظيم الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمخابز للوقوف على مدى الالتزام بالقوانين وردع أي شخص تسول له نفسه بالقيام بأعمال غش وتدليس.