نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر منذ قليل، قرارًا للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باعتبار 4 قطع أراضي مملوكة للدولة خارج زمام قرية البهنسا في محافظة المنيا أراض أثرية.

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