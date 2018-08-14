للمرة الثانية يتعاون المخرج مروان حامد مع المؤلف أحمد مراد في تحويل ثاني رواياته "تراب الماس" إلى عمل سينمائي، يطرح في دور العرض، يوم الخميس المقبل، مع إدخال تعديلات على النص الروائي الأصلي ليناسب النسخة السينمائة، إلا أن الفيلم التزم بوجود عدد من الشخصيات الرئيسية للرواية.

وفيما يلي أهم المعلومات عن شخصيات الرواية الموجودة في الفيلم:

- طه الزهار (آسر ياسين):

شاب خريج كلية صيدلة، يعمل مندوب دعاية طبية في شركة أدوية، يعيش وحيدا حياة رتيبة برفقة والده القعيد في إحدى "الشقق" بميدان فينى، ويعمل في إحدى الصيدليات المجاورة للمنزل كمساعدة في تحسين دخله، ولكن مشاجرة مع بلطجي مدمن حبوب مخدرة كانت كفيلة أن تقلب حياته رأسا على عقب خاصة مع وفاة والده في ظروف غامضة، عندما يبدأ في رحلة البحث عن قاتله واكتشاف أسرار كان يخفيها عنه.

- حسين الزهار (أحمد كمال):

والد طه والابن الأصغر للحاج حنفي الزهار، عمل في صغره مع الخواجة لييتو صديق والده في محل المجوهرات الخاص به في تلميع الذهب والألماس، حصل على ليسانس آداب قسم تاريخ وعمل بعدها مدرسا للتاريخ فى مدرسة إعدادية، وتزوج جارته "ناهد" التي يكبرها بـ15 عاما قبل أن يسافر للسعودية إعارة لمدة 4 سنوات، وأدى التحفظ على أموال شركات "الريان" التى كان يستثمر بها أمواله إلى صدمة عصبية سببت حالة شلل في ساقيه، ولم يمر سوى 6 سنوات حتى تركته زوجته وأصبح يعيش بمفرده مع نجله "طه"، ويقضى حياته بجانب الشباك يراقب فى صمت مستخدما نظارة معظمة.

- سارة (منة شلبي):

صحفية شابة ومحجبة في بعض الأوقات، جارة "طه" وتسكن معه فى نفس العمارة، تعانى مجموعة من المتناقضات، مثقفة ومنفتحة وتحارب الفساد بكتابتها وتخرج فى مظاهرات.

- بشرى صيرة (شيرين رضا):

قضت 25 عاما في خدمة المجتمع من خلال نادي وجمعية للخدمات المجتمعية، صاحبة "عود فرنساوي" أصيل رغم عمرها الذي تخطى الـ55 عاما، يحمل وجهها إطلال جمال مرمم بـ 3 عمليات تجميل، خدمة المجتمع لديها تشمل إيصال الحب لمستحقيه، فمن خلال اتصالاتها وعلاقاتها تخطت المستوى المحلي إلى العربي، ألفت شبكة واسعة لتصدير البنات في مهمة متعة رسمية لأمراء وشيوخ العرب وأصحاب اليد العليا.

- العقيد وليد سلطان (ماجد الكدواني):

صاحب "كِرش" صغير وبعض الأجناب تذكره برشاقة باندة، عيناه حادتان ذكيتان تستشعران الكذب، يشغل منصب رئيس مباحث قسم الدقي، تخرج من كلية الشرطة عام 89 وتدرج في المناصب حتى وصل إلى منصبه الحالي منذ 4 سنوات، متزوج ولديه سلمى وزياد، ويتولى التحقيق فى جريمة قتل والد طه الزهار، وفي الوقت نفسه يساير الفساد للبقاء في منصبه قبل أن يصبح هو ضحية للفساد.

- السرفيس (محمد ممدوح):

صاحب جسد مكدس بالعضلات ووجه تملئه حفر كثقوب النيازك، اسمه الحقيقيى "عادل" ولكن السرفيس لازمه وأصبح يعرف به دائما، لا يعلم أحد من أين جاء، ولكن يستخدمه رجال الأعمال ومنهم محروس برجاس لإنهاء قضاياهم العالقة وأعمالهم المشبوهة.

- محروس برجاس (عزت العلايلي):

رجل أعمال من العيار الثقيل ترجع أصوله إلى عائلة أرستقراطية، عضو برلمانى عن دائرة الدقي، تم اتهامه في عدد من الجرائم منها توريد أغذية فاسدة، ووجود عيوب في مساكن محدودي الدخل أدت إلى انهيارها، بالإضافة إلى القتل، ولكن وجوده مع السلطة طوال الوقت منحه الحماية.

- هاني برجاس (عادل كرم):

نجل رجل الأعمال محروس برجاس، تلقى تعليمه في الخارج ويفضل الإقامة في الفنادق على المنزل، شاذ جنسيا.