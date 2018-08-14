احتفلت سفارة باكستان بالقاهرة، اليوم، بعيد الاستقلال في ذكراه الـ71، لمشاركة رموز الجالية الباكستانية والدارسين في مصر وأعضاء السفارة والملحقية العسكرية وممثلي وسائل الإعلام.

وقال السفير مشتاق علي شاه، سفير إسلام آباد في مصر، إن التعاون بين البلدين نما بثبات على مدى العقود الماضية.

وتحدث السفير مشتاق علي شاه، في كلمة ألقاها أمام الضيوف، عن تعزيز العملية الديمقراطية في باكستان، حيث حصلت حركة "إنصاف" على تفويض شامل من الناخبين لتبنيها للتغيير المجتمعي.

وأعرب السفير عن أمله في أن يؤدي ذلك مع تشكيل الحكومة الجديدة، من جانب رئيس الوزراء المنتخب، عمران خان، معتبرا أهمية تزامن ذلك مع عيد الاستقلال الذي سيعلن عن فترة تغيير لشعب باكستان. في إشارة إلى المبادرة الأخيرة التي اتخذتها حكومة باكستان للحفاظ على المياه. وفي هذه المناسبة، قدم طلاب المدرسة الدولية الباكستانية بالقاهرة (PISC) أداءً امام الجمهور.

كما نشرت صحيفة "ديلي نيوز" اليومية الرائدة أيضا ملحق خاص بهذه المناسبة.

وفي وقت لاحق، أجرى السفير مقابلات مع وسائل الإعلام المطبوعة والإلكترونية المحلية، أبرز فيها الروابط القوية بين الأخوة ببن البلدين والتعاون وتبادل المنفعة الذي نما بثبات على مدى السنوات السبعين الماضية في جميع المجالات.

وأعرب عن ثقته في أن العلاقات بين البلدين ستزداد أكثر في ظل القيادة الديناميكية لرئيس الوزراء المنتخب، عمران خان.