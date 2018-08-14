قال نيلتون ليو، وكيل أعمال النجم البرازيلي رونالدينيو، ومدير أكاديميته الخاصة لكرة القدم "RSA"، إن لاعب برشلونة السابق، اتفق مع قناة نادي بيراميدز على تحليل مباراة في الدوري المصري لكرة القدم، قبل أيام قليلة.

وأوضح "ليو" في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أن رونالدينيو لا يمتلك عقد طويل الأمد مع "بيراميدز"، حتى الآن، لافتًا إلى أن الاتفاق تم على أساس مباراة واحدة.

أضاف وكيل أعمال رونالدينيو، أنه لا يعلم أي تفاصيل حتى الآن، حول وجود نية لدى مسؤولي قناة بيراميدز، لتوقيع عقد مع الأسطورة البرازيلية لتحليل أكثر من مباراة في الدوري.

كما أكد "ليو" أن رونالدينيو يعشق مصر، ويرحب بزيارتها في أي وقت، سواء كان الأمر يتعلق بالعمل أو السياحة.

وكان رونالدينيو زار مصر في عام 2017، لمدة 3 أيام، لتدشين مؤسسته الإنسانية العالمية Ronaldinho foundation من مصر، بالتعاون مع إحدى شركات الدواء المصرية، وكانت تهدف هذه المؤسسة لعلاج غير القادرين في العالم، بالتعاون مع كبرى الشركات والمؤسسات المانحة العالمية، باستخدام الدواء المصري.

فيما كانت مصر بوابة معرفة الجماهير بالنجم البرازيلي في عام 1997، حينما مثّل منتخب بلاده في بطولة كأس العالم للشباب، ونجح بالوصول مع السيلساو إلى المباراة النهائية والتتويج باللقب بعد الفوز على المنتخب الغاني.

ويظهر النجم البرازيلي رونالدينيو عبر شاشة قناة "بيراميدز" اليوم الثلاثاء، لتحليل مباراة طلائع الجيش وبيراميدز، ضمن منافسات الأسبوع الثالث للدوري المصري.

ونشرت حسابات نادي "بيراميدز" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه، قائلا: "انتظروني اليوم عبر قناة بيراميدز، على الهواء مباشرة من القاهرة".

ووصل نجم المنتخب البرازيلي وفريق برشلونة الأسبق، إلى مطار القاهرة الدولي، بصحبة الإنجليزي روبي كين، عصر اليوم، وكتب الحساب الرسمي لبيراميدز عبر تويتر قائلا:"رونالدينيو أفضل من لمس كرة القدم في التاريخ وروبي كين أسطورة توتنهام بيقولولك.. شجع بيراميدز".