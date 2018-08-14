غضب فى «محطة مصر» لاختفاء تذاكر العيد الإضافية

تزاحم عشرات المواطنين فى طوابير أمام شبابيك حجز التذاكر بمحطة مصر، فى اليوم الأول لطرح تذاكر إضافية للقطارات المتجهة للوجهين القبلى والبحرى خلال أيام عيد الأضحى، للتيسير على المواطنين، وفوجئ المواطنون الراغبون فى حجز تذاكر الوجه القبلى بعدم توافرها فى الشبابيك، ووجودها بشكل محدود فى قطارات الوجه البحرى، فانتابتهم حالة من الغضب.

«تذاكر الحجز فى العيد مانزلتش، وتعالى بكرة ٨ الصبح».. إجابة يرد بها أحد موظفى شباك حجز تذاكر الوجه القبلى على سهى خضر، ٤٥ عاماً، من منطقة المرج، تقول «سهى»: «أنا جيت على إن فيه تذاكر إضافية لتانى يوم العيد، ولما سألت على تذاكر رايحة الأقصر ملقتش، وقالوا لى تعالى بكرة هتكون نزلت، وأنا متعودة كل سنة آخد عيالى وأروح الأقصر فى العيد عند أهلى، ودايماً فيه مشاكل فى تذاكر القطارات، كده حرام»، لافتة إلى أنها ستضطر للقدوم غداً، وفى حال عدم توفر التذاكر ستقوم بالحجز فى أوتوبيسات «السوبرجيت».

«سهى»: مفيش حجز.. و«عيد»: بدوّر على تذكرة لـ«قنا» من أسبوع ومش لاقى

أما عيد أحمد، موظف، فخرج من الطابور أمام شباك الوجه القبلى غاضباً: «أنا بقالى أسبوع بسأل على تذكرة ذهاب لقنا، وفى كل مرة يقولوا لى مفيش، والنهارده بعد ما أعلنوا إن فيه تذاكر إضافية ملقتش»، ويضيف أنه مضطر للسفر فى هذا التوقيت لقضاء مأمورية عمل.

فى حين قالت إحدى الموظفات على أحد شبابيك حجز تذاكر الوجه البحرى، رفضت ذكر اسمها، أنه لا توجد تذاكر ذهاب لأسوان من اليوم وحتى يوم ٢٠ أغسطس، وجميع التذاكر المتوفرة تبدأ مدتها أول أيام العيد.