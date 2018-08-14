التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بالملك سلمان بن عبدالعزيز، العاهل السعودي، بمدينة "نيوم" شمال المملكة العربية السعودية، تلبية لدعوته، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع، واللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة.

وتعتبر زيارة السيسي، هي المرة الأولى التي يستضيف فيها خادم الحرمين أيًا من ضيوفه الرؤساء وزعماء الدول على أرض المدينة الحلم "نيوم".

"الوطن" ترصد أبرز المعلومات عن مدينة "نيوم".

1- تقام مدينة صناعية تجارية تربط عبر حدودها مصر والسعودية والأردن.

2- يعد أكبر مشروع صناعي حتى الآن، حيث يضمن العديد من المشروعات أهمها، تخليص المملكة من الاعتماد على صادرات النفط.

3- تسمية المنطقة "نيوم".

4- يقام المشروع بتكلفة 500 مليار دولار.

5- ستنفذ المنطقة على مساحة 26 ألف و500 كيلو متر مربع.

6- تتركز "نيوم" على صناعات مثل الطاقة والمياه والتكنولوجيا الحيوية والغذاء والتصنيع المتقدم والترفيه.

7- تقام المدينة بمحاذاة البحر الأحمر وخليج العقبة قرب خطوط التجارة البحرية المارة بقناة السويس.

8- تعتمد "نيوم" على طاقة الرياح والطاقة الشمسية فقط.

9- ستعد المدينة الشريان الاقتصادي الأبرز، لأن الموقع يعد محورا يربط القارات الثلاث آسيا وأوروبا وأفريقيا، بالإضافة إلى أنه يطل على ساحل البحر الأحمر.

10- من المتوقع، أن يشارك في المنطقة صندوق الاستثمارات العامة ومستثمرون محليون وعالميون.